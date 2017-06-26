Бразильский путешественник привез в Ростов двухэтажный велосипед и теперь катает болельщиков перед ЧМ

Он рассказал, что сам сконструировал данный велосипед, это оказалось довольно просто. Перевозил его путешественник в разобранном виде, а уже в Ростове собрал и теперь радует болельщиков.

Бразильский путешественник Элиас де Соуза Агуер приехал в Ростов для того, чтобы поддержать сборную Бразилии, которая в воскресенье, 17 июня в 21:00 по московскому времени встретится с командой Швейцарии. С собой он прихватил двухэтажный велосипед и теперь катает всех желающих перед матчем.

По словам болельщика, данную модель велосипеда он сконструировал самостоятельно, это не составило большого труда. Управляет он им при помощи сына.

Элиас де Соуза Агуер рассказал о том, что посетил за свою жизнь уже 8 Чемпионатов мира, всего путешествует по миру уже 33 года. В настоящий момент болельщик предполагает, что сборная Бразилии победит благодаря Неймару, который забьет и поможет своей команде.