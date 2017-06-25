Жителей Саратова возмутила моющая в фонтане посуду продавщица

Жители Саратова нашли еще один повод для возмущения. На этот раз они остались недовольны работой продавщицы мороженого и кукурузы.

Как стало известно, один из жителей города стал свидетелем того, как продавщица торговой точки со спокойным выражением лица отправилась к поющему фонтану и неожиданно для окружающих стала мыть посуду. Она начала ополаскивать в фонтане приборы, которыми затем накладывает мороженое не только взрослым, но и детям.

Очевидец сообщил, что после такого мороженого из "чистой" посуды можно оказаться в инфекционной больнице с отравлением, тем более остается неизвестным, сколько торговцев уже омыли свои руки, ноги или посуду в данном фонтане. Мужчина также рассказал о том, что воду для того, чтобы поставить варить кукурузу на продажу, продавщица отправилась набирать в тот же фонтан.