Жителей Самары напугала странная светящаяся комета с хвостом

Жителей Самары разбудил яркий свет, после чего они пришли к выводу, что город атакуют пришельцы. Все оказалось гораздо безобиднее, однако в эту ночь мало кому удалось уснуть.

Как стало известно, жители Самары в социальных сетях обсуждают загадочное явление, которое разбудило их поздней ночью в воскресенье, 17 июня. Примерно в два часа ночи самарцы заметили в небе странное свечение, которое по своему виду напоминало комету с большим хвостом.

Происходящее тут же засняли на камеру и опубликовали в Сети, где многие принялись выдвигать теории. Сразу же появились те, кто посчитал, что на Самару напали пришельцы, в шутку многие заметили, что НЛО прилетело понаблюдать за футбольными матчами ЧМ-2018, ведь именно сегодня на стадионе Самара Арена играют сборные Коста-Рики и Сербии.

Эту теорию тут же опровергли, представив наиболее убедительное доказательство. Дело в том, что с космодрома "Плесецк" был запущен спутник "Глонасс-М", потому именно его свечение и разбудило жителей Самары.