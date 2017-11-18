Черные огромные тараканы заполонили Ростов во время ЧМ-2018

Ростовчане выразили свое недовольство от бездействия властей и отметили, что в скором времени ползучие "твари" заполонят весь город. Также пользователи сети отметили, что иностранных гостей и болельщиков ЧМ-2018 вряд ли порадуют ползающие по центру города насекомые.

Как стало известно, на улице 40-летия Победы а Ростове не осталось места, где бы ни побывали страшные черные тараканы. Местные жители сообщают, что они облепили все дома, деревья, канализационные люки и ползают по асфальту, человеку негде ступить. Люди не могут спокойно прости по улице, чтобы случайно не наступить и не раздавить таракана, то и дело слышен отвратительный хруст.

Жители Ростова возмущены тем, что городские власти не принимают абсолютно никаких мер для того, чтобы потравить тараканов, тем более во время ЧМ-2018. Они отмечают, что иностранцы окажутся не в восторге, когда забредут на улицу 40-летия Победы и увидят черных огромных прусаков, снующих по домам и дороге.

Эксперты полагают, что Ростов терроризируют черные тараканы Blatta orientalis. Они питаются отбросами и прочим мусором, а во время опасности могут издавать неприятный запах.