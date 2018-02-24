"Пугающе и завораживающе": Около крымской трассы заметили песчано-пылевой смерч

Удивительное природное явление заметили около трассы "Симферополь-Керчь" еще 13 июня, однако сообщили о нем только сейчас. Пользователи соцсетей активно обсуждают данное явление.

Как стало известно, буквально недавно недалеко от Симферополя разгулялся песчано-пылевой смерч, который выглядел довольно пугающе и завораживающе. Пользователи соцстей поделились снимками и видео природного явления, а затем принялись обсуждать смерч, который уходил в небо и постоянно двигался. Многие отметили, что столбы песка и пыли ранее гуляли только возле моря, а в ответ другие заметили, что это довольно частое явление в Крыму.

Сразу же нашлось и объяснение тому, почему счерчи часто стали появляться в районе крымской трассы. Так, один из пользователей заметил, что во время масштабного строительства трассы "Таврида", были повалены все деревья, которые ранее и сдерживали подобные вихри и смерчи.

Стоит отметить, что строители автодорог и крымские власти уже неоднократно заявляли о том. что в скором времени вдоль трасс вновь высадят деревья, однако этого пока так и не произошло, потому водителям приходится наблюдать разбушивавшиеся песчаные и пылевые смерчи.