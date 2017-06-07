В небе россияне заметили НЛО

В нескольких городах России люди видели в небе странный след.

В социальных сетях люди стали делиться фото и видео того, что видели в небе. По словам жителей, сначала пролетел неизвестный объект, который оставил за собой огромный световой след. Пользователи описывали это, как кокон, который оставался после того, как мимо пролетело "нечто". Жители рассказали, что от кокона отделялись светящиеся объекты, а потом и они бледнели, теряясь в небе. Многие уверены, что заметили НЛО. Другие же утверждают, что такой след остался от праздничного салюта в честь Чемпионата Мира по футболу или же обычная шаровая молния. Однако большинство все же останавливались на версии, что над Россией пролетели представители инопланетной цивилизации.

Позже после бурного обсуждения странных фото выяснилось, что случилось на самом деле. Оказалось, что удивительный след в небе оставил не НЛО, а ракета "Союз-2.1б". Запуск ракеты состоялся как раз 17 июня в 00:46 по московскому времени. Известно, что ракета уже успешно вышла на расчетную орбиту.