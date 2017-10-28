Валентина Терешкова попросила Путина снова отправить ее в космос

Со дня взлета Валентины Терешковой в космос прошло уже 55 лет. Первую женщину-космонавта Владимир Путин поздравил лично.

Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову, а так же отметил, что она остается первой и единственной женщиной, которая летала в космос без состава экипажа. На это Валентина улыбнулась и сказала, что может еще раз, только уже с экипажем. По ее словам, еще разок и она точно успокоится.

Также во время беседы с президентом космонавт рассказала о свое, который произошел в полете 55 лет назад. Она подметила, что тормозной двигатель летального аппарата был устроен так, что он срабатывал бы только при подъеме вверх, но не при спуске вниз. Однако Валентина сразу заметила это и доложила в космический центр. Ей удалось справится с этой проблемой, после чего, по ее признанию, в полете никаких препятствий не возникало.

Напомним, что Валентина Терешкова совершила свой полет на "Востоке-6" 16 июня 1963 года. Ее полет длился практически трое суток. Терешкова призналась, что на момент полета родные об этом не знали - им она сказала, что отправляется на спортивные соревнования. К слову, во время отбора сыграла роль и политика. Другие претендентки на полет были из семьи служащих, когда Терешкова принадлежала к рабочим. По мнению космонавтов СССР, таким образом Валентина прославила партию и привлекла к ней как можно больше женщин.