Жителей Липецка обеспокоил знак от НЛО

Жители Липецка недалеко от города заметили на поле ровный круг, который вызвал громкое обсуждение в социальных сетях.

Удивительно то, что по всему полю растет обычная трава. Посреди зелени размечен ровный круг. Диаметр этой находки около 15 метров. Большинство пользователей социальных сетей сразу же заявили, что этот знак остался после посещения Липецка НЛО. Однако люди, которые живут рядом с тем самым полем, тут же стали опровергать этот вариант с пришельцами. По словам местных жителей, в месте ровного круга всегда дольше обычного стоит вода. По этой причине тогда, когда все засаживали травой, это место умышленно пропустили.

Правда, остались и те, кто уверен, что этот круг на поле - ни что иное, как знак от инопланетян.

Напомним, что недавно в Ростове жителей напугали десятки НЛО в небе. В социальных сетях люди стали делиться фото, на которых видно, что в небе пролетают около десятка синих огней. Многие тут же решили, что это НЛО, потому как эти синие огни появились и исчезли слишком резко. Вот только другие же стали утверждать, что поблизости как раз проходил фестиваль воздушных шаров и вполне возможно, что в небе все увидели шарики или же фонарики.