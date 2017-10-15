В Оклахоме рыбаки поймали большое чудовище

Двое мужчин не ожидали, что вместо рыбы они вытащат из воды пугающее существо. Тяжелое чудовище из-за своего веса едва не опрокинуло лодку рыбаков.

Как сообщается, в американском штате Оклахома двое мужчин решили порыбачить. Однако, на крючок их снасти попалась не рыба. Из маленькой реки они с трудом смогли достать нечто большое и странное. Чудовище много весило, пока рыбаки старались его достать, они чуть не перевернулись в своей лодке.

Свой улов рыбаки сфотографировали и показали в Сети. Как утверждают пользователи, существо похоже на «смесь» бегемота, черепахи и броненосца. Некоторые юзеры писали, что очень испугались бы такому улову, если бы им довелось с ним встретиться.

На самом же деле, чудовище оказалось аллигатором-черепахой. Вес такого существа составил примерно 85-100 фунтов. Рыбаки приложили все усилия, чтобы безопасно извлечь из пасти пугающей черепахи крючок. Один из мужчин вызвал надзирателя Оклахомы Марка Ханна, который осмотрел черепаху.

Оказалось, что черепаху и правда можно назвать пугающей и опасной. Это существо может откусить палец или руку. Рыбакам повезло удачно извлечь из пасти черепахи крючок, ведь та могла с легкостью нанести им увечья.