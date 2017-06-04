Силанов попросил Калининград оставить у гостей хорошее впечатление и рассказал об уборке

Всего на местном стадионе пройдут четыре матча: между Нигерией и Хорватией 16 июня, между Сербией и Швейцарией - 22 июня, между Испанией и Марокко - 25 июня и 28 июня сыграют сборные Великобритании и Бельгии.

Мэр российского города Калининград Алексей Силанов дал комментарий для местных СМИ по поводу того, как в городе будет осуществляться уборка в период прохождения матчей чемпионата мира по футболу. Он рассказал о своем распоряжении для экстренных служб, которые должны будут проводить работы в усиленном режиме. Уборка будет производиться по всей территории города, однако особенно тщательно и часто будут прорабатывать маршруты болельщиков.

Также Силанов попросил жителей Калининграда оставить у гостей хорошее впечатление, чтобы у них появилось желание вновь вернуться в этот город на случай, если в нем вновь будут проходить какие-то важные мероприятия.