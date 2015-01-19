Депутат Панков: увеличение пенсионного возраста скажется и на увеличении размера выплат

По мнению депутата Госдумы от Саратовской области Николая Панкова, нынешний размер выплат для пенсионеров России – недостаточный. Своим видением пенсионной реформы политик поделился в «Лужниках», перед матчем Россия – Саудовская Аравия.

Панков смотрел первый матч ЧМ-2018 с трибуны «Лужников». Перед началом игры, в которой, как уже известно, победу одержала Россиия, депутат дал свой комментарий по поводу увеличения пенсионного возраста. По словам Панкова, пенсионная реформа нацелена не только на повышение возраста.

Депутат уверен, что реформа скажется и на увеличении размера пенсионных выплат. Такой законопроект еще не внесен в Госдуму, но Панков уверен, что вопрос повышения пенсий будет рассматриваться. По словам депутата, сегодняшний размер пенсионных выплат мал. Именно поэтому, считает он, главная задача пенсионной реформы – повысить размер выплат россиянам, которые отработали много лет и вышли на пенсию.

Как сообщалось ранее, россияне и политики активно обсуждает повышение пенсионного возраста. С 2019 года в России пошагово будет подниматься возраст, в котором люди смогут выходить на пенсию. Так, к 2028 году мужчина сможет уйти на заслуженный отдых после 65 лет, а к 2034 году возраст женщин для выхода на пенсию будет повышен до 63 лет.