Высочайший небоскреб в мире окрасили цветами флага России после первой победы сборной

Когда стал известен счет 5:0, с которым команда РФ разгромила конкурентов из Саудовской Аравии, подсветка здания показала белый, синий и красный цвета.

Высочайший небоскреб в мире, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов, окрасили цветами флага России после первой победы ее сборной. "Бурдж-Халифа" расположен в центре Дубая. Он имеет высоту более 800 метров и по форме напоминает сталагмит. К вечеру сооружение всегда подсвечивается огнями, однако к началу чемпионата мира по футболу в этом году власти ОАЭ придумали нечто особенное.

После победы каждой команды небоскреб будет окрашен в цвета страны, команды которой забрала победу. После будет показан счет, с которым закончился матч. О том, что это произошло первый раз, на своей личной странице в Twitter рассказал журналист Владимир Стогниенко. Он также прикрепил соответствующее видео к своему сообщению.