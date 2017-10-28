Валентина Терешкова рассказала о своем полете в космос

По словам первой женщины-космонавта, у нее был позывной «Чайка». Своими воспоминаниями Терешкова поделилась с трибуны нижней палаты парламента.

16 июня исполнится 55 лет со дня, когда Валентина Терешкова отправилась в космос. По случаю приближающегося праздника Вячеслав Володин и депутаты Госдумы поздравили женщину-космонавта с годовщиной ее полета. Терешкова отметила поздравление словами благодарности и рассказала, как проходил историческое событие.

У Терешковой был позывной «Чайка». По словам женщины-космонавта, после полета Гагарина все были «больны» космосом. Тогда ей и другим космонавтам казалось, что Луна и Марс «им покорятся».

На околоземной орбите Терешкова пробыла трое суток. После этого, женщина-космонавт вернулась обратно на Землю. По словам Терешковой, полет изначально должен был продлиться в течении лишь одних суток. Однако, ей дали разрешение и она осталась в космосе дольше заявленного ранее времени.

По словам Терешковой, полет прошел успешно. Однако, в самом начале полета возникли сложности с тормозной двигательной установкой. Тогда Терешкова поняла, что не сможет после трех суток спуститься по штатному расписанию. Она сообщила об этом на Землю, после долгого обсуждения ей выдали новые данные. В итоге, она внесла полученные цифры и спуск состоялся. Тогда могла не успеть сработать тормозная жидкость, но все обошлось – установка сработала вовремя.