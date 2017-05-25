В Курске спасли лисёнка, застрявшего головой в бутылке

В поисках пищи лисёнок засунул голову в оставленную пластиковую бутылку, и застрял там. Высвободиться самостоятельно обитатель леса не смог, однако на помощь ему пришли добрые люди.

В Сети появились фотографии, на которых показано, как и из-за чего лисёнок застрял в пластиковой бутылке. Голова зверька пролезла в ёмкость, верхняя часть которой была отрезана. Однако форма бутылки стала причиной того, почему обитатель леса не смог освободиться самостоятельно.

Кроме снимка с лисёнком, попавшим в ловушку, была и вторая фотография. На ней зверя уже достали из бутылки, а пользователи Сети могут разглядеть его удивлённый взгляд. Именно глаза зверька стали причиной для многих комментариев среди интернет-пользователей. Они отмечают, что взгляд полон непонимания того, что происходит, но вместе с этим видна простая благодарность своим спасителям. Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто не остался равнодушным и спас зверька. Некоторые предложили им оставить лисёнка себе и заботиться о нём дальше.