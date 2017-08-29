«На вкус похож на буйвола»: американец накормил друзей своей ампутированной ногой

Рецепт приготовления своей ноги житель США разместил в Сети. В приготовлении ампутированной конечности мужчине помогали его друзья. Издание Vice сообщает о том, что американец, которому ампутировали ногу, решил справиться со стрессом весьма необычным способом.

Он приготовил из конечности тако – блюдо из мексиканской кухни. По словам мужчины, на вкус его ноги напоминает мясо буйвола. Только его конечность было «труднее жевать». Мужчина, приготовивший друзьям собственную ногу, рассказывает, что его конечность была «супермясистой и с малым количеством жира».

Готовить мужчине помогали его друзья. Вместе с ними он замариновал мясо, а затем пожарил его с луком, перцем и соком лайма. Уже приготовленное мясо они разложили на кукурузные лепешки. Из этого получились тако – традиционное мексиканское блюдо. От дегустации отказался лишь один гость, все остальные друзья от блюда из ампутированной ноги отказались.

Мужчина рассказывает, что такая трапеза помогла ему пережить ампутацию ноги и оставить неприятные эмоции позади. В Сеть он выложил не только рецепт тако из человеческой ноги, также он разместил еще и фотографии конечности в разных процессах ее приготовления.