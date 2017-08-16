«У него была богатая душа»: актер Герасимов высказался об умершем Станиславе Говорухине

Актер Евгений Герасимов рассказал о том, что Говорухин болел в течении долгого времени. По словам Герасимова, режиссер очень любил море и «обожал» наблюдать за волнами.

О гибели Говорухина Герасимов узнал в Тель-Авиве, там он находится на гастролях «Ленкома. По словам актера, последние дни режиссера были сопровождены серьезными проблемами со здоровьем.

Герасимов рассказал, что он и другие друзья Говорухина звонили супруге режиссера, чтобы узнать о его самочувствии. Каждый раз жена Говорухина говорила о том, что ему становится все хуже и хуже. Герасимов рассказывает, что у Говорухина была «богатая душа» и талант, который тот не «расплескивал направо и налево». Свой талант, говорит актер, режиссер выражал в своих фильмах и в отношении к жизни.

Евгений Герасимов отмечает Говорухина как замечательного, талантливого, умного и очень скромного человека. По словам актера, режиссер был искренним и умел дружить. «Мы потеряли Славу», - со скорбью сообщил Герасимов.

Как сообщалось ранее, актер и режиссер Станислав Говорухин умер 14 июня. Из жизни он ушел в санатории Подмосковья «Барвиха». О его смерти сообщили в Госдуме. Память об усопшем уже почтили политики и президент России Владимир Путин.