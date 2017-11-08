Володин: Умер Станислав Говорухин

Председатель Государственной Думы подтвердил, что актера и политического деятеля не стало. На момент смерти ему было 82 полных года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал в СМИ трагическую новость. По его словам, Станислав Говорухин умер. Подобные новости звучали в новостях и вчерашним днем, однако не нашли подтверждения. Политик заверил в правдивости своего сообщения.

По его словам, Говорухин скончался, находясь в санатории "Барвиха". Приблизительное время смерти - 10:30. Напомним, актер боролся с серьезной болезнью и не смог одержать победу.