Жители Петербурга заметили в небе странные "серебристые" облака

Пользователи соцсетей делятся полученными фотографиями и сообщают, в каком районе видели необычное природное явление.

Как стадо известно, в ночь на 13 июля жители Петербурга и Ленобласти заметили в небе довольно редкое природное явление, которое в народе получило название "серебристые" облака. Пользователи тут же начали делиться снимками и интересоваться, чем может быть вызвано подобное явление.

Многие моментально стали указывать на то, что в произошедшем могут быть замешаны пришельцы. Только вот для чего и каким образом они могли "посеребрить" облака, "охотники за инопланетянами" не сообщают. Нашлось и более логичное объяснение.

Один из пользователей заявил, что жителям Петербурга и Ленобласти удалось увидеть так называемые "мезосферные" облака. Они являются самыми высокими в атмосфере планеты и чаще всего появляются именно в летнее время.