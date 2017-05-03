Хогвардс по-русски: в итернете обсудают "живое" объявление

В сети Интернет появился ролик с уникальным объявлением о пропаже кота.

Парень, который опубликовал видео, рассказал, что он просто шел мимо объявления, а кот, изображенный на нем, вдруг повернул голову. В кадре можно увидеть, как кот на бумаге следит за теми, кто читает текст о его пропаже. Дело в том, что хозяева животного разместили объявление на выпуклой стене. Из-за этого создается впечатление, будто это иллюзия.

Некоторые пользователи отметили, что такой способ "анимирования" уже стар, как наш мир. Другие же подчеркнули, что похожее можно увидеть в фильмах о Гарри Поттере и объявление о пропаже кота похоже на "живые" газеты из истории Джоан Роулинг.

Многие же просто назвали это зрелище "ужасом России". Предварительно, этот кот потерялся в Украине.