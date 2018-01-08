Власти Ростова перед ЧМ-2018 "замуровали" жильцов "некрасивого" дома

Власти решили бороться с "некрасивыми" строениями обычным способом и полностью скрыли дом от вида посторонних большим сплошным баннером. Жители оказались против подобной инициативы администрации и требуют устранить мешающий баннер.

Как стало известно, в среду, 13 июня, жители Ростова по возвращению домой были удивлены весьма неприятным сюрпризом. Оказалось, что на месте их дома теперь красуется огромный сплошной баннер и войти в подъезд крайне сложно. Дело в том, что власти Ростова хотят поскорее закончить подготовку к ЧМ-2018, потому идут на самые неординарные поступки.

Возможно, баннер смог бы скрыть полуразвалившееся здание, однако администрация не учла одно обстоятельство: в этом доме по-прежнему продолжают жить люди и уехать на время ЧМ им некуда. Теперь огромный баннер доставляет им дискомфорт, не позволяя спокойно войти и выйти из подъезда, открыть окна и впустить в квартиру солнечный цвет, к тому же, из-за того, что в квартирах достаточно темно, возрастут счета за электричество.

"Замурованные" жильцы требуют, чтобы администрация убрала данный баннер и пыталась привести город в порядок другими способами.