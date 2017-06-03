Хазанов будет озвучивать Кешу в новых сериях "Возвращение блудного попугая"

Примечательно, что именно голосом Хазанова разговаривал Кеша в самых первых сериях мультфильма много лет назад. Теперь же актер готовится озвучивать и "нового" Кешу, однако никто пока не отдал ему сценарий на руки для изучения.

Как стало известно СМИ, сценаристам удалось найти человека, который будет озвучивать попугая Кешу в новом мультике "Возвращение блудного попугая". Согласие на это дал российский актер Геннадий Хазанов, о чем он лично и сообщил журналистам. Как рассказал Хазанов, работа над мультфильмом уже началась, однако сценарий он еще не получал, потому никаких подробностей раскрыть не может.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Союзмультфильм" в новых сериях "Возвращения блудного попугая" намерены сделать из Кеши стендапера, ведь у него всегда наблюдалась страсть к публичным выступлениям.