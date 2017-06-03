Педагоги и чиновники публикуют фото в купальниках в поддержку уволенной омской учительницы

Всероссийский флешмоб получил название "Учителя тоже люди". Он был объявлен в честь солидарности с учительницей из Омска, которую уволили после "откровенной" фотосессии.

Как стало известно, в России объявили флешмоб среди чиновников и преподавателей под названием "Учителя тоже люди". В социальных сетях начали появляться десятки фотографий учителей, воспитателей и чиновников в купальниках с соответствующим хештегом, в честь поддержки омской учительницы истории, которая разместила в сети "откровенный" снимок и была уволена.

Педагоги сообщают о том, что таким образом они хотят донести до общественности, что учителя тоже являются людьми и имеют полное право на отдых, фото в купальниках и странички в соцсетях, как и все остальные граждане. Им надоело, что только из-за выбора профессии им всегда приходится быть начеку и оберегать от общественности как личную, так и частную жизнь. Педагоги отмечают, что окружающим давно уже пора перестать на это внимание и следить только за тем, как они выполняют свою работу, а не чем занимаются в свободное от нее время.

Стоит отметить, что буквально недавно к флешмобу присоединилась и замминистра культуры Омской области Анна Статва. Она разместила фото в купальнике, отметив, что сделала его еще два года назад, однако никогда не могла подумать, что когда-то за такое будут увольнять педагогов. Статва отметила, что полностью поддерживает свою коллегу и призвала учителей принять участие в флешмобе.