"Я не "корейское порно": В Сеуле прошел митинг против гендерного неравенства‍

На улицы южнокорейской столицы вышло порядка 22 тысяч представительниц женского пола. Многие из них закрыли свои лица масками, чтобы избежать преследования в сети.

В Сеуле прошел митинг против гендерного неравенства‍. Несколько десятков тысяч женщин вышли из своих домов на главные улицы столицы Южной Кореи, чтобы протестовать против незаконно установленных камер видеонаблюдения в общественных местах. Стоит отметить, что в данной стране существует серьезная проблема на этот счет. Слежку устраивают в примерочных магазинов, общественных туалетах и душевых.

Во время митинга женщины и девушки держали в руках плакаты с надписями "Я не "корейское порно" и "Моя жизнь — не твое порно". Как отмечают в местных СМИ, они действительно сталкиваются с гендерным неравенством и несправедливым отношением. Некоторые мужчины даже устанавливают скрытые камеры на свою обувь, чтобы наблюдать за тем, что скрывается у девушек под юбками. В полиции Сеула подтвердили, что на подобные преступления приходится практически 25 процентов всех сексуальных преступлений.

History in the making. More than 20,000 South Korean women angrily urged the gov't to crack down on the widespread 'molka' (spy cam) crimes that secretly film women at public toilet/public transport/office/school- in the biggest-ever protest held by women in the nation. #혜화시위 pic.twitter.com/AYJbLAG8Ut