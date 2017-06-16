"Я не "корейское порно": В Сеуле прошел митинг против гендерного неравенства‍

На улицы южнокорейской столицы вышло порядка 22 тысяч представительниц женского пола. Многие из них закрыли свои лица масками, чтобы избежать преследования в сети.

В Сеуле прошел митинг против гендерного неравенства‍. Несколько десятков тысяч женщин вышли из своих домов на главные улицы столицы Южной Кореи, чтобы протестовать против незаконно установленных камер видеонаблюдения в общественных местах. Стоит отметить, что в данной стране существует серьезная проблема на этот счет. Слежку устраивают в примерочных магазинов, общественных туалетах и душевых.

Во время митинга женщины и девушки держали в руках плакаты с надписями "Я не "корейское порно" и "Моя жизнь — не твое порно". Как отмечают в местных СМИ, они действительно сталкиваются с гендерным неравенством и несправедливым отношением. Некоторые мужчины даже устанавливают скрытые камеры на свою обувь, чтобы наблюдать за тем, что скрывается у девушек под юбками. В полиции Сеула подтвердили, что на подобные преступления приходится практически 25 процентов всех сексуальных преступлений.