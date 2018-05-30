"Воскресший" Бабченко вспомнил о своем предсказании по поводу трагедии на Волге с катамараном

Комментарии по поводу трагедии на Волге Бабченко оставил на своей странице в соцсети. Он заявил, что уже давно знал о предстоящей трагедии.

Сразу же после того, как произошло столкновение прогулочного катамарана и грузовой баржи на Волге в Волгограде, российский журналист Аркадий Бабченко, который буквально недавно перебрался в Украину, высказал свое мнение о трагедии. Изначально он напомнил своим подписчикам в соцсети о том, что катамаран отправился в плавание по Волге без необходимых на то документов, опознавательных знаков, передвигался перпендикулярно судовому ходу, да и вообще, дело было ночью, а баржа не смогла бы отреагировать на судно без огней. Кроме того, отметил журналист, катамаран не был оборудован необходимыми средствами спасения.

Также внезапно "воскресший" после "убийства" в Киеве Бабченко напомнил о своем предсказании после крушения теплохода "Булгария". Тогда его жестко критиковали за то, что он не скорбел о 122 погибших, а просто написал о том, что рано или поздно подобное вновь произойдет, ведь "тут так принято".

Напомним, в ночь на 12 июня в Волгограде потерпел крушение катамаран, на борту которого находились 16 человек. После столкновения с грузовой баржей удалось выжить только пяти из них, 11 же человек погибли. Спасатели уже завершили поисковую операцию, а затонувший в Волге катамаран подняли на берег.