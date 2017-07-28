В День России состоялся массовый автопробег по Крымскому мосту

В массовом автопробеге по Крымскому мосту принимали участие более 250 автомобилей и квадроциклов. Они стартовали в Краснодарском крае, а финишировали уже в Керчи.

Как известно, 12 июня все российские граждане отмечают День России, в этот день объявлен всероссийский выходной. Каждый находит в этот день занятие по душе, а различные организации устраивают массовые мероприятия для жителей страны. Так, организация "Молодая Гвардия Единой России" запустила сегодня днем автопробег по Крымскому мосту, участие в котором принимали более тысячи человек.

Автоколонна отправилась из поселка Веселовка в Краснодарском крае, проехала не менее 70 километров и финишировала уже около Мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи. Сразу же после окончания автопробега, участники возложили цветы к Обелиску славы, который посвящен воинам, павшим в боях за освобождение Крыма.

Сообщается, что участники автопробега украшали свои автомобили и квадроциклы флагами России, различной праздничной аэрографией и указывали регионы, откуда прибыли для участия в поездке по Крымскому мосту.