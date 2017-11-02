"Попадут в ад": Жители Воронежа "прокляли" установщиков треног на дорогах

Видимо, такое отношение к видеофиксации высказывают любители нарушать правила дорожного движения. Стоит отметить, что установщиков треног "прокляли" после того, как одна из них появилась на улице Ломоносова.

Жители Воронежа активно обсуждают появившиеся в городе треноги и высказывают свое мнение относительно видеофиксации. Один из пользователей поспешил предупредить автомобилистов и даже разместил карту, на которой наглядно видно, где установили комплекс видеофиксации.

Многие автомобилисты крайне негативно отнеслись к появлению очередной треноги, отметив, что их установщики автоматически попадают в ад, где им уже подготовлено место. Сразу же после такого заявления комментаторы разделились на два лагеря, в одном из которых автомобилисты благодарили автора поста за предупреждение и проклинали установщиков треног, а другой выступил с критикой первых.

Они отмечали, что тем людям, кто соблюдает ПДД и никогда не превышает скорость, бояться нечего, видимо, те, кто так яро выступают против видеофиксации, являются самыми злостными нарушителями.