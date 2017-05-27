"Небольшое развлечение": В День России полиция Новосибирской области призвала граждан сдать отпечатки пальцев

Такое небольшое развлечение для новосибирцев в честь праздника придумали сотрудники правоохранительных органов. Так, правоохранители заметили, что процедура продлится не более 15 минут.

Как стало известно, в День России в Новосибирской области сотрудники полиции решили придумать еще одно развлечение для граждан. Их попросили принять участие в массовой сдаче отпечатков пальцев, чтобы в дальнейшем их можно было без труда опознать, выяснить, кем является человек в случае потери памяти, порче документов и так далее.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что дактилоскопическую регистрацию пройти довольно просто. Для этого всего лишь потребуется прийти в любое отделение миграционной службы и показать свой паспорт. Сразу же после этого будет проведена процедура по снятию отпечатков пальцев, которая займет не более 15 минут.

Всем, кто решится в День России добровольно пройти данную процедуру, будет выдана справка о добровольной государственной дактилоскопической регистрации.