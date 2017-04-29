Роллы с сюрпризом: в Саратове 8 посетителей кафе госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Кафе-студия суши «ЮАН», где роллами отравились сразу 8 человек, приостановило свою работу. Нарушения в работе общепита в ходе проверки выявил Роспотребнадзор.

Как сообщается, в Саратове сразу 8 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Все эти люди перед отравлением ели роллы в местном кафе. Еще один человек испытывал аналогичные симптомы и также употреблял роллы в том кафе, но от госпитализации он отказался. В Роспотребнадзоре инициировали проверки.

Для анализа в кафе взяли образцы воды, производственного сырья и готовых блюд. Оказалось, что общепит «ЮАН» работал с нарушениями требований санитарных правил. В кафе не смогли предоставить документации, подтверждающей свежесть, безопасность и качество продуктов. Помимо этого, в данном общепите не было бактерицидных ламп, использование которых обязательно при изготовлении роллов. Продукты хранились с нарушениями требований.

Специалисты также выявили ряд других нарушений, из-за чего работу кафе остановили. Так, посетители саратовского кафе получили не просто роллы, а роллы с сюрпризом в виде кишечной палочки.