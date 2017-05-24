"Вот оно какое, наше лето": На Камчатке 11 июня выпал снег

Старожилы Мильковского и Быстринского районов Камчатки вспоминают, что несколько лет назад снег пошел 4 июня, однако такими хлопьями он не валил и довольно быстро растаял. Примечательно, что снегопад на Камчатке начался еще в 5 утра, а закончился только после обеда.

Как стало известно, в понедельник, 11 июня, жители Камчатки вновь могли вернуться в зиму: температура воздуха на улице составляла -5 градусов, а вместо обещанного синоптиками дождя валили крупные хлопья снега. Снег пошел только в двух районах полуосторова - Мильковском и Быстринском, однако синоптики предупредили, что снегопад принес с собой холодный фронт и теперь он движется в сторону Охотского моря.

Многие местные жители тут же побежали спасать свои огороды и укутывать рассаду, другие же, вспомнив детскую песенку "Вот оно какое, наше лето", нарядившись в зимнюю одежду, отправились лепить снежных баб и играть в снежки. Жителей Камчатки шокировал данный погодный феномен, ведь такого не случалось уже слишком давно, кроме того, отопление отключили еще 1 июня, когда в регион пришло тепло.