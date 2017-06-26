Жителя Ростова на прогулке атаковало неизвестное "крылатое чудовище"

Неизвестное крылатое существо набросилось на мужчину прямо во время прогулки по городу. Он опубликовал фото нападающего в соцсетях и поинтересовался у пользователей, кто это мог быть.

Как стало известно, житель Ростова спокойно прогуливался по городу, когда внезапно на него налетело неизвестное насекомое. Он тут же сфотографировал "нападавшего" и разместил его фото в соцсетях, заодно поинтересовавшись у других, кто это может быть и какую опасность он несет для жизни человека.

Стоит отметить, что по своему внешнему виду насекомое напоминает маленького динозавра с крыльями, однако на самом деле носит название верблюдка. Такое название насекомое получило благодаря своему внешнему виду, ведь его тело напоминает голову и вытянутую шею верблюда.

Пользователи соцсетей отметили, что несмотря на то, что верблюдка является хищником, она не несет никакой опасности для жизни человека. Зачастую, "крылатое чудовище" питается тлей, гусеницами и личинками насекомых. Обитают верблюдки чаще всего в средней полосе Америки и Евразии, потому то, что насекомое оказалось в Ростове, является довольно необычным событием.