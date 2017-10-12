В Тбилиси от тяжелой болезни скончался актер и певец Гио Хуцишвили

Известный грузинский артист умер в возрасте 55 лет. Его гибель политики Грузии назвали большой потерей для всей страны.

Как сообщается, 11 июня в Министерстве культуры и спорта Грузии рассказали о том, что в Тбилиси из жизни ушел знаменитый актер и певец Гио (Григорий) Хуцишвили. По данным грузинских СМИ, причиной гибели артиста стало серьезное онкологическое заболевание.

Представитель культурной Палаты Грузии Давид Окиташвили высказался на счет гибели Хуцишвили и отметил, что его смерть стала трагедией для всей страны. Всего несколько недель назад в Тбилиси была открыта именная звезда артиста. На мероприятии был и сам Хуцишвили. Также там присутствовали представители культурной сферы Грузии и политики.

За свою жизнь Хуцищвили снялся в более 10 кинокартинах. Помимо этого, многим он запомнился своим пением и проникновенным голосом. Его творчество высоко ценили в Грузии, а его работу в фильмах оценили многие зрители по всему миру.