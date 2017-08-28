Эксперт прокомментировал заявление актера Пашинина о "бабульках" в Донбассе

Ранее сообщалось о том, что российский актер украинского происхождения Анатолий Пашинин рассказал журналистам, зачем на самом деле он отправился воевать на Донбасс. Тогда он заявил, что хочет "позатыкать рты всем бабулькам", недовольным действиями украинских властей, теперь же его слова решил прокомментировать эксперт.

Как заявил писатель и политик Николай Стариков, подобные заявления для Пашинина ничем хорошим не закончатся. Стариков отметил, что само по себе желание убивать не считается нормальным, а заканчивается всегда наказанием. Эксперт отмечает, что не важно, какое наказание ждет Пашинина, людское или высших сил, оно в любом случае будет жестоким.

Стариков также подчеркнул то, что путь, на который встал Пашинин, не может закончиться добром, потому остается только ждать, когда война прекратится. Стоит отметить, что Стариков также посоветовал не обращать внимания на таких людей, как Пашинин, а их заявления и вовсе не принимать всерьез, ведь в скором времени жизнь сама расставит все точки над "И".

Напомним, ранее российский писатель Захар Прилепин прокомментировал слова Анатолия Пашинина и отметил, что актер, скорее всего, просто инфицирован. По словам писателя, Пашинин проникся вовсе не украинством, а псевдоукраинством.