F*** Trump: Роберт Де Ниро публично обматерил президента США

На вручении наград Tony актер Де Ниро дважды выругался в адрес Трампа, сорвав бурные овации зрителей. Видео, на котором Роберт Де Ниро публично материт американского президента, уже появилось в Сети.

На церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке Роберт Де Ниро объявлял рокера Брюса Спрингистина. Фолк-музыкант стал победителем в одной из номинаций, а актер должен был его представить. Однако, свою речь Де Ниро начал со слов об американском президенте Дональде Трампе.

Актер неоднократно высказывал свое негативное отношение к Трампу. Де Ниро называл американского президента «глупой свиньей, гребаным идиотом, сопляком и дурным примером для США». Теперь же, актер решил снова высказаться на счет своего «любимого» Трампа, публично сказав на него матерные слова.

Роберт Де Ниро сказал «F*** Trump», что в переводе на русский язык значит не менее оскорбительную фразу, чем на английском. По сути, актер «послал» президента США, применив при этом нецензурную лексику. Де Ниро, сказав свое «послание» к Трампу, поднял руки вверх, ожидая оваций. Так и случилось – публика стала аплодировать актеру, одобряя его слова. Затем он сказал о том, что с «президентом не все так хорошо» и снова выругался в его адрес.

