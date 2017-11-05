«Куриное нашествие»: тысячи цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку

В Грузии на свалку выбросили тысячи яиц, которые на птицеферме посчитали непригодными и испорченными. Однако, нагретые солнцем камни стали для яиц подобием инкубатора, в результате чего их них вылупилось множество цыплят.

Как сообщают СМИ, в грузинском городе Марнеули случилось «куриное нашествие» - тысячи вылупившихся цыплят бегали по свалке и появлялись на улицах. Оказалось, что местная птицефабрика выбросила большое количество куриных яиц на свалку, посчитав их негодными.

Однако, на свалке для яиц сложились весьма положительные условия. Солнце нагрело камни, а те стали для яиц своеобразными инкубаторами. В итоге, из яиц, которые «списали со счетов», вылупились тысячи цыплят. Маленькие «дети свалки» стали бегать по всему полигону с мусором, некоторые даже добрались до центра города. Там их подбирали местные жители, чтобы спасти цыплят от гибели.

В Сети уже появился ролик с «куриным нашествием». Пользователи посчитали видео забавным, однако нашлись и те, кто всерьез встревожился судьбой цыплят. Без наседки и еды они могут погибнуть или оказаться съеденными котами и другими животными.