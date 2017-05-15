"40 дней и 40 ночей": Новосибирск затопил первый летний ливень

Жители Новосибирска публикуют в соцсетях фото и видео первого летнего ливня, который практически затопил город. Отмечается, что людям приходится добираться домой по огромным лужам, автомобили также утопают в реках воды, струящихся по автострадам.

Как стало известно, вечером в воскресенье, 10 июня, в Новосибирске хлынул ливень, который не прекращается уже в течение полутора часов. Жители города отмечают, что это первый сильный дождь в июне, реки воды льются по всему городу. Пользователи соцсетей начали публиковать фото и видео, показывая, как дома, дороги, детские площадки, автостоянки и прочее утопают в воде. Люди прыгают по огромным лужам, пытаясь отыскать "спасительный" островок суши и добраться до дома менее промокшими.

Многие пользователи сравнивают происходящее с библейским потоком, когда дождь лил 40 дней и 40 ночей, однако выражают надежду, что им не придется строить ковчег и искать "каждой твари по паре", они надеются, что ливень окончится раньше. Другие же иронически заметили, что идея не мыть машину в этот день оказалась не такой уж и плохой, а многие пошутили, что кто-то все-таки помыл авто и из-за этого случилось ужасное Новосибирск затопило.