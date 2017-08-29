Сергей Бачин раскрыл зачем он тратит миллиарды на производство продуктов от «счастливых коров»

Ведущий производитель органики в России, девелопер и владелец холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал зачем он тратит такие большие суммы на производство продуктов от «счастливых коров».

Как говорит Сергей Бачин, человек должен заботиться не только о своей одежде, доме, образовании детей, но и думать, что он ест сам и чем кормит своих детей.

Предприниматель не берется утверждать, что все молочные и мясные неорганические продукты в магазинах являются вредными, однако проводит четкую грань между «не вредно» и «полезно». Даже молоко, по его словам, пройдя пастеризацию меняет свою структуру. «Это уже не молоко в изначальном его понимании, а значит, нет в нем той пользы, что заложена природой», - отмечает он. И это касается всей сельскохозяйственной продукции.

Руководитель «АгриВолга» приводит такой факт, что люди, пробуя органическую продукцию, «действительно органическую, а не просто с этикеткой «био» и «экологическая», сразу обращают внимание на другой вкус. Именно этот природный, истинный вкус продукта определяет для многих выбор в пользу «органики».

В очередной раз Бачин предупреждает, что при желании купить органический продукт не нужно обращать внимания на различные надписи на упаковках. По закону РФ, только термин «органический» и наличие сертификации могут гарантировать качество товара.



