Жители Екатеринбурга увидели в небе странный облачный тоннель

Необычную картину жители Екатеринбурга могли наблюдать вечером 9 июня. Как утверждают очевидцы, в небе появился облачный тоннель, который выглядел захватывающе и таинственно.

Увиденное жители города запечатлели на фото своих гаджетов. Зрелище, как утверждают очевидцы, было немного странным. Многим показалось, что облака, сформировавшие необычную фигуру в небе, на самом деле появились не из-за природных явлений, а из-за чего-то таинственного.

На снимках, которые опубликовали местные СМИ, видно, как небо будто бы разделилось на две части – темную и светлую. На одной половине уже царила ночь, а на второй оставалось светло, будто бы во время заката. Пользователи Сети активно обсуждают тоннель в небе и пишут, что скорее всего такое явления стало последствием ветра, который мог «раздуть» облака.

Скептики отмечают банальную игру света и тени, а вот энтузиасты заинтересовались увиденным, предположив о наличии «следа пришельцев». Необычной явления особо было заметным в небе над Академическим микрорайоном Екатеринбурга. В других районах также можно было увидеть загадочный тоннель, однако в каждой части города небо выглядело по-разному.