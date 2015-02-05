Жителей Ростова напугала стая НЛО в небе

В социальных сетях стали распространяться снимки, на которых видно, как в небе над Ростовом пролетали несколько десятков НЛО.

На фотографиях жителей видно, что в небе пролетали синие огоньки. Горожане решили, что это очень похоже на НЛО. К тому же, синий свет в небе появился так же резко, как после этого и исчез. Пользователи в социальных сетях отметили, что рядом проходил фестиваль воздушных шаров и вполне возможно, что в небе были совсем не инопланетяне. Также в социальной сети "Вконтакте" в группе "Ростов Главный" находились и те, кто находил в этом долю юмора. Некоторые пользователи утверждали, что инопланетяне очень хотели заправиться, но резко улетели, когда испугались российских цен на топливо.

Российские уфологи утверждают, что в небе над Ростовом действительно летело что-то не совсем обычное, однако можно предложить, что это были не инопланетяне, а более земное зрелище. Специалисты считают, что, если судить по тому, что случаи, когда люди видели НЛО в небе, стали случаться чаще, то это значит, что они дают нам понять, что за нами идет наблюдение.

Однако специалисты не согласны с теми, кто ожидает получить от инопланетян какие-либо знания. По их мнению, если уж и действительно инопланетян люди наблюдали в небе, то ни на что нам рассчитывать не стоит.