Перед ЧМ-2018 россиян научат улыбаться на специальных курсах

По словам психолога Эльнары Мустафиной, россияне мало улыбаются, из-за чего иностранцы считают их недружелюбными». Для изменения такой ситуации сразу в нескольких крупных компаниях пройдут специальные курсы, на которых служащих научат улыбаться.

Так, в представительстве ФИФА, московском метрополитене и «РЖД» уже ввели курсы, на которых сотрудники организаций будут учиться улыбаться. Одна из участниц курсов рассказала, что однажды привлекла внимание полицейского своей улыбкой, что показалось правоохранителю подозрительным. В России уже сформировалось мнение о том, что улыбка без повода является чем-то странным.

Именно с такой проблемой на курсах и будут бороться. Дело в том, утверждает психолог, что в России нет традиции быть улыбчивым. Это настораживает иностранцев, ведь им кажется, что к ним относятся недружелюбно. Улыбка поможет сотрудникам компании располагать к себе болельщиков, которые прибудут в страну на ЧМ-2018.