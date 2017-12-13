«Закон не писан»: Полицейскую машину в Симферополе нашли припаркованной на месте для инвалидов

В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный опубликовал фото, на котором видно, что полицейский автомобиль нарушил правила парковки и занял место для инвалидов.

«Они и есть закон», - пишут пользователи под фотографией. Общественность возмутило такое поведение представителей правоохранительных органов.

Нашлись и те, кто обвинил пользователей в лицемерии, ведь именно в полицию они звонят, если что-то случится. В защиту было сказано, что выполнение служебных обязанностей и нарушение правил парковки никак не связаны. Оправданием для такого поведения могла быть экстренная мера необходимости, но комментаторы в этом сомневаются.

Примечательно, что не только полицейская машина была припаркована под специальным знаком, но и ещё несколько автомобилей, у водителей которых не помешало бы спросить, есть ли у них инвалидность. Напомним, что штраф за парковку на месте для инвалидов в 2018 году составляет 5 тысяч рублей.