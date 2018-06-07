«Она была недооцененной»: Владимир Познер высказался об умершей Кире Муратовой

По словам известного журналиста и телеведущего, смерть Киры Муратовой он ощущает как «личную потерю». Познер присоединился к скорбящим по режиссеру, отметив ее талант и уникальность.

Владимир Познер рассказал, что Кира Муратова была «совершенно уникальным человеком и режиссером». Журналист считает женщину «недооценённой», отмечая, что она была человеком международного уровня. Познер отметил талант и тонкое понимание жизни, которые были присущи Муратовой.

По словам Познера, Муратова была человеком «абсолютной порядочности». Он тяжело воспринял новость о гибели режиссера, хотя и не знал ее лично. Смерть Муратовой Познер назвал «личной потерей».

Как сообщалось ранее, 6 июня из жизни ушла Кира Муратова. Режиссеру и сценаристу было 83 года. Ее будут хоронить в Одессе, где та и жила. На ее похороны уже намеревается полететь Рената Литвинова, которая сильно огорчилась новостью о смерти Муратовой, ведь та для нее очень много значила.