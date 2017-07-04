«Жилец провалился на унитазе»: жительница Благовещенска пожаловалась Путину на аварийный дом

Об этом доме его жители уже не раз пытались донести властям, только расселения или ремонта они так и не дождались. Теперь же, жительница Благовещенска обратилась к Путину и сняла аварийное здание на видео.

Как показано на видео, дом действительно находится в плачевном состоянии. В здании, расположенном на улице Нагорная, ступеньки на второй этаж держатся «на палках», а полы во многих местах просели и провалились. Женщина рассказывает, что у дома, где живут пенсионеры и дети, практически нет фундамента.

Дом крайне холодный, зимой в нем замерзает холодная и горячая вода. Жильцы стараются самостоятельно утеплять стены дома, но это не работает так эффективно, как хотелось бы. Помимо этого, в доме течет крыша. Особенного внимания заслуживает тот факт, что из-за прогнившего пола один из жильцов провалился прямо на унитазе.

Женщина, снимающая видео, говорит в камеру о том, что надеется на Путина, ведь проблема дома никого не интересует. Как сообщают СМИ, жильцы безуспешно пытаются обратить внимание на аварийное здание. Женщина, снявшая ролик, уже обращалась в социальные сети и хотела привлечь к проблеме местные информационные издания. Однако, до сих пор проблема дома, где жилец провалился на унитазе, остается нерешенной.