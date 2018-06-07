Рената Литвинова отправится на похороны Киры Муратовой в Украину

Известно, что хоронить известного режиссера будут в Одессе, где Муратова и скончалась. Литвинова решила проститься с дорогим ей человеком, так как Кира Муратова, утверждает она, стала ее главным учителем.

Как сообщают СМИ, сегодня Рената Литвинова намерена полететь в Одессу. Поводом ее визита в Украину станет отнюдь не радостное событие – актриса отправится на похороны Киры Муратовой. По словам Литвиновой, она не может поверить в то, что уже никогда не сможет увидеть Муратову и поговорить с ней. Рената Литвинова рассказывает, что с Муратовой она встретилась после того, как только-только окончила ВГИК. Именно режиссер, утверждает она, стала для нее примером и главным учителем. Муратова научила Литвинову никогда себя не предавать и «уметь быть против всех, а затем оказаться правой». Главное, подчеркивает актриса, режиссер научила ее любить кино. Литвинова хочет проститься с Муратовой, ведь женщина много для нее значит. О гибели режиссера и сценариста Киры Муратовой высказались уже многие общественные деятели и публичные личности. Женщина сумела внести большой вклад в развитие киноиндустрии, не оставив равнодушными многих зрителей.