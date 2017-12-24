"Не стоит экономить": Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко‍

Эксперты выяснили, на какие именно критерии следует обращать внимание россиянам, если они хотят выбрать качественный и не испорченный продукт.

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко‍ и не ошибиться в выборе. Его эксперты проанализировали продукты жирностью 3,2 процента и выше, а после сделали вывод: здесь "не стоит экономить". По их словам, особенно стоит обращать внимание на упаковку продукта - она должна быть плотной и не прозрачной. Так молоко лучше сохранит свои свойства и не вберет в себя постороннюю микрофлору, так как не разгерметизируется.

По мнению специалистов Роскачества, лучше отдавать предпочтение пастеризованному молоку. На заводах оно поддается специальной обработке, что помогает ему приходить к покупателям без вредных бактерий. Тем не менее, даже в этом случае нужно быть начеку и покупать его лишь в тех местах, где оно хранилось в нормально функционирующем холодильнике при низких температурах.