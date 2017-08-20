«Она слышала Бога»: актер Александр Олешко высказался об усопшей Кире Муратовой

Смерть Киры Муратовой повергла в шок многих известных актеров и публичных личностей, ведь работы режиссера мало кого оставляли равнодушными. По словам Александра Олешко, Муратова была особенным человеком и могла передавать то, что «слышала от Бога».

Александр Олешко, узнав о гибели Киры Муратовой, написал в своем Instagram об усопшей пост. В нем он рассказал, что режиссеру «что-то особенное шептала вселенная». А Муратова с талантом и по-своему все это передавала в творчестве.

Во время телефонного разговора с журналистами одного из популярных изданий, Олешко еще раз прокомментировал смерть Муратовой, назвав ее гибель «утратой для всего мира». По словам актера, Муратова была «штучным» человеком, восполнить потерю которого невозможно. Олешко утверждает, что режиссер «слышала Бога» и передавала все эти эмоции в своих работах, которые он называет неповторимыми и уникальными.

Как сообщалось ранее, 6 июня из жизни ушла Кира Муратова. Режиссер скончалась в Одессе. Ее гибель комментировал Петр Порошенко и многие известные личности. Причины ее смерти и дата похорон пока что не раскрываются.