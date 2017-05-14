"Ей аплодировали последовательные критики": Порошенко скорбит о смерти Муратовой

Украинский лидер Петр Порошенко оставил в своем Facebook сообщение, в котором выразил искреннее сожаление о смерти кинорежиссера Киры Муратовой, умершей 6 июня на 84 году жизни.

Президент Украины Петр Порошенко скорбит о смерти известного российского и советского кинорежиссера, сценариста и актрисы Киры Муратовой. Об этом он сам рассказал на своей официальной странице в одной из социальных сетей. Политик нарек ее "человеком-эпохой", указывая на то, что на созданных ею картинах выросло целое поколение, и оно никогда не забудет этих трудов.

Помимо этого, Порошенко признался, что для него было огромной честью жить в одно время вместе с таким талантливым кинорежиссером, и он скорбит об этой утрате. Всем, кто испытывает те же чувства, президент Украины выразил соболезнования. "Ей аплодировали последовательные критики", - резюмировал он, дополняя также о том, что названия работ Муратовой часто звучали на самых важных кинофестивалях.

Ранее СМИ сообщали о том, что смерть режиссера прокомментировал ее коллега Резо Гигинеишвили.