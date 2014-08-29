В Украине на 84-м году жизни скончалась режиссер Кира Муратова

«Ушла Кира… с ней целая эпоха», - написал в своем Facebook-аккаунте продюсер Юрий Минзянов. Информацию о гибели режиссера подтвердил и ее супруг Евгений Голубенко.

6 июня из жизни ушла режиссер Кира Муратова (Короткова), ей было 83 года. Причины гибели женщины пока что не сообщаются, почему она умерла – неизвестно. Кира Муратова умерла в Одессе. Где состоятся ее похороны и в каком месте будет проходить церемония прощания с Муратовой – не сообщается.

По словам Юрия Минзянова, он еще во времена студенчества плакал, когда смотрел ее известный фильм «Долгие проводы». Продюсер пишет о «черных днях» и скорбит об усопшей. О гибели Киры Муратовой уже высказался Максим Виторган, он назвал режиссера великой и сообщил, что хочет пересмотреть ее кинокартины. По словам актера Александра Олешко, Кире Муратовой «что-то особенное шептала вселенная».

За свою жизнь Кира Муратова создала более 20 фильмов. В ее кинокартинах снимались Рената Литвинова, Олег Табаков и многие другие. За свою работу Муратова получила ряд наград, она была удостоена звания народной артистки УССР, затем ей присуждали премии «Кинотавра», «Ники» и так далее.