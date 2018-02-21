«Не хватило денег?»: Жители Ростова раскритиковали состояние дома рядом с фан-зоной ЧМ-2018

14 июня в России пройдёт финал ЧМ-2018 по футболу, к чему в стране ведётся активная подготовка. Однако жители разных городов всё чаще замечают её несостоятельность. На очередные нарушения указали в Ростове.

Дом, от которого до фан-зоны ЧМ-2018 было всего пять метров, оказался частично в аварийном состоянии. Однако там просто повесили ленту, чтобы прохожие близко не подходили, а крайняя «неприглядность» фасада так и осталась, как сообщает «Версия.Инфо».

«Та ситуация, когда не хватило денег завесить банером», - прокомментировал в Сети очевидец случившегося. Жители Ростова с ним согласились, отметив, что такое состояние построек вряд ли будет приятным для гостей города, приехавших на ЧМ-2018. Люди подчеркнули, что хотя бы рядом с фан-зоной можно было постройки облагородить.