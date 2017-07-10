Жительницы Челябинска своим загаром хотят бороться с застройщиками

Жители Челябинска протестуют против уплотнительной застройки. В одном из дворов девушки выбрали довольной интересный способ борьбы с возведением зданий.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, рассказывающая о протесте против уплотнительной застройки. Девушки, решившие помешать строителям, выбрали довольно интересный способ. Они решили позагорать напротив въезда на строительную площадку во дворе дома, стоящего на пересечении улиц Калинина и Каслинской. Сами жительницы Челябинска рассказали, что возведение здания отняло у них двор, а место для своего отдыха они выбрали совершенно случайно.

В комментариях к публикации предположили, что точечная застройка может даже пойти на пользу двору и городу в целом. Однако большинство с таким мнением не согласилось, отмечая, что строительство в уже сформировавшихся районах только мешает жильцам, отнимая привычные площади. Многие отметили, что борьба загаром против стройки также может быть приятна и для тех, кто участие в ней не принимает, а просто будет проходить мимо.