В Омске СК РФ заинтересовался "адской" детской площадкой с "виселицей"

Следователи опасаются, что разрушенная детская площадка может угрожать жизни и здоровью детей. В связи с этим была инициирована проверка.

Как стало известно, ранее СМИ сообщали о том, что жители Омска сообщили о страшной детской площадке на улице 4-й Транспортной.

Так, там для развлечения детей существует старая ржавая горка, спуск с которой ведет прямо в лужу, заботливо прикрытую досками, сидения качелей отсутствуют, их заменили веревки, а посреди двора и вовсе стоит странное сооружение, вызвавшее неоднозначную реакцию.

Отмечается, что "адскую" площадку украшает огромный столб, вокруг которого висят веревки. Пользователи тут же прозвали этот странный аттракцион "виселицей", а Следственный комитет заинтересовался площадкой.

Следователи уверены, что полуразрушенные ржавые аттракционы несут угрозу для жизни и здоровья детей. Они намерены провести проверку и принять меры для того, чтобы привести детскую игровую зону в нормальный вид.